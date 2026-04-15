Москва15 апр Вести.Минэкономразвития России предложило запустить дополнительные рейсы на популярные туристические направления. Инициатива связана с временным высвобождением мощностей на фоне ограничений полетов в страны Ближнего Востока.

Как уточнил министр экономического развития России Максим Решетников на заседании правительственной комиссии по туризму, ведомство совместно с туристическими агрегаторами проанализировало спрос на направления, где наблюдается высокая загрузка рейсов или отсутствует прямое авиасообщение.

Предложили Минтрансу и Росавиации посмотреть и по возможности туда запустить дополнительные рейсы сказал Решетников

Ранее в Росавиации сообщили, что в 2026 году на субсидированные авиаперевозки из городов Дальнего Востока в крупнейшие аэропорты страны направят 7,5 млрд рублей.