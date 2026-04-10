Авиакомпании получат 7,5 млрд рублей на субсидированные рейсы с Дальнего Востока

Москва10 апр Вести.В 2026 году на субсидированные авиаперевозки из городов Дальнего Востока в крупнейшие аэропорты страны направят 7,5 миллиардов рублей, сообщили в Росавиации.

Жители ДФО могут купить билеты по специальному тарифу у авиакомпаний S7, "Уральские авиалинии", "Якутия" и "Алроса".

Крупнейшая авиакомпания России и другие перевозчики продолжают продавать билеты по специальным тарифам для отдельных категорий граждан: например, молодежи, многодетных семей и лиц с ограниченными возможностями говорится в сообщении

Кроме того, на девяти дальневосточных маршрутах "Аэрофлота" предусмотрена программа плоских тарифов, которые субсидируются из собственных средств нацперевозчика, добавили в Росавиации.