В России сократят субсидии на авиаперелеты между регионами РБК: финансирование рейсов в обход Москвы могут уменьшить на 7,6%

Москва13 мая Вести.Федеральные власти планируют сократить финансирование программы субсидируемых авиаперевозок между регионами России в обход Москвы. Как следует из письма заместителя главы Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация) Алексея Буевича, с которым ознакомилось РБК, объем господдержки в этом сегменте в 2026 году может снизиться минимум на 7,6% от запланированного на 2026 год уровня.

Росавиация уже обратилась к авиакомпаниям с просьбой представить предложения по корректировке перечня субсидируемых маршрутов. В случае отсутствия инициатив решение о перераспределении средств примет комиссия Минтранса.

В свою очередь, представитель Минтранса подтвердил РБК возможное сокращение финансирования, отметив, что изменения связаны с перераспределением бюджетных расходов и ранее сформировавшейся экономией. Он подчеркнул, что снижение объема субсидий не повлияет на развитие региональной маршрутной сети и пассажиропоток.

В Минфине сообщили, что приоритизация расходов с учетом востребованности мер поддержки проводится ежегодно. По данным министерства, часть средств программы уже перераспределялась на другие цели: в 2023 году – 1,7 млрд рублей, в 2024 году – 160 млн рублей, а в 2025 году – 400 млн рублей.