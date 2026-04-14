РИА Новости: Турция ожидает в 2026 году не менее 4,5 миллиона туристов из России

Москва14 апр Вести.Турция, несмотря на сложную геополитическую обстановку, в 2026 году ожидает приезда в страну от 4,5 до 6 миллионов российских туристов.

Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB) Давут Гюнайдын.

По его словам, ключевым направлением для желающих отдохнуть за рубежом россиян остается именно Турция.

Мы ожидаем от 4,5 до 6 миллионов туристов в этом году. Почему не 7 или 8 миллионов? Потому что текущая геополитическая ситуация и возможные войны мешают нам четко прогнозировать уточнил Гюнайдын

В материале агентства сказано, что в 2025-м доходы Турции от туризма год к году выросли на 6,8%, превысив 65 миллиардов долларов.

14 марта генеральный консул РФ в Дубае Максим Владимиров сообщил ИС "Вести", что почти все российские туристы смогли вылететь домой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке из-за военной операции США и Израиля против Ирана.