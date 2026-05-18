АТОР: число прямых авиарейсов из РФ за границу уменьшилось на четверть

Москва18 мая Вести.Этим летом россияне смогут улететь без пересадок в 31–32 страны, что на 25% меньше, чем в зимний период, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам экспертов, сокращение прямых авиарейсов за границу в основном связано с сезонностью, а также с топливными и геополитическими факторами, в частности конфликтом на Ближнем Востоке.

В ассоциации отметили, что точное количество направлений будет зависеть от того, восстановят ли перелеты в Саудовскую Аравию.

Среди доступных для прямых авиаперелетов из России такие страны, как Армения, Абхазия, Белоруссия, Вьетнам, Таиланд, Грузия, Египет, Турция, КНДР, Китай, Индия, Мальдивы, Марокко и другие.

В АТОР отметили, что в летнем расписании теперь нет рейсов на Кубу и в Венесуэлу. Кроме того, в мае отменили прямые перелеты в Алжир, а в мае — на Сейшелы.

Ранее в АТОР сообщили, что самой популярной страной у россиян для отдыха в мае стала Италия.