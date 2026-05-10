РИА Новости: Италия стала самой популярной у россиян страной для отдыха в мае

Италия наиболее популярна у россиян для отдыха на майские праздники РИА Новости: Италия стала самой популярной у россиян страной для отдыха в мае

Москва10 мая Вести.Италия стала наиболее популярной среди россиян страной для отдыха в период майских праздников, рассказали РИА Новости в пресс-службе АТОР.

В ассоциации отметили, что спрос на отдых в Италии в этом году вырос на 23%, причем с 2022 года это направление стабильно каждый год прирастает на 10-20% в организованном сегменте.

Наибольшим спросом у россиян в период праздников в мае пользуются поездки в Венецию, Милан, Флоренцию, Неаполь, Тоскану, Лигурию, на Амальфитанское побережье, Сицилию и озеро Комо. Востребованы также туры с прилетом в Италию и путешествия оттуда в несколько стран Евросоюза.

По данным АТОР, в тройку популярных европейских направлений на майские праздники также вошли экскурсионные туры во Францию (наиболее интерес Париж) и отдых в Испании (в основном, в Барселону).