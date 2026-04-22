Более 3 млн россиян выбрали путешествовать по стране на майские праздники

Москва22 апр Вести.Более трех миллионов российских жителей отправятся в путешествия по РФ во время майских праздников, поделился с ТАСС президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

Всего за весну ожидается свыше 40 миллионов туристических поездок, уточнил Волков.

Внутренний турпоток на майские праздники 2026 года в России увеличится на 5-15% по сравнению с 2025 годом, и превысит 3 млн организованных поездок. Основной спрос придется на короткие туры – 3-4 дня, а также экскурсионные поездки в Москву, Алтай, Кавказ, Санкт-Петербург, Калининград и курорты Краснодарского края сказал он

На сегодняшний день, отметил Волков, наиболее востребованы горные курорты Северного Кавказа: Красная Поляна, Архыз, Крым и Анапа. Традиционно лидирующие позиции занимают также Москва и Санкт-Петербург, которые ежегодно посещают около миллиона туристов.

Приближающиеся майские праздники станут самыми короткими за последнее десятилетие. В 2026 году жители РФ будут отдыхать с 1 по 3 и с 9 по 11 мая. При этом годом ранее эти выходные длились восемь дней, и прирост турпотока в то время составил около 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Несмотря на более короткие выходные, снижения потока туристов в этом году не ожидается, заключил президент союза.

Ранее в "Туту" назвали самые популярные среди россиян направления отдыха во время майских праздников – ими стали Москва, Санкт-Петербург и Калининград.

Также стало известно, что две трети жителей России планируют провести майские выходные на даче.