Москва26 апр Вести.Председатель комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству и сфере туризма Юрий Барзыкин в беседе с ИС "Вести" перечислил основные туристические направления для россиян на майские праздники.

Он объяснил, что сейчас существует гастрономический тренд, который присутствует на всех направлениях как дополнительный вид туризма.

Гастрономический тренд практически по всем направлениям идет уже как дополнительный вид туризма, хотя и из-за него едут. Ну, москвичам и в Москве есть куда [поехать], и в Подмосковье, и близлежащие наши области. Ну и, конечно, многие едут на Северо-Запад, Санкт-Петербург рассказал Барзыкин

Он добавил, что большую популярность имеют и речные круизы.

И по Волге, и по Дону, и можно в наших речных портах выбрать круиз, причем самый опять же востребованный в целом по Волге. … В семнадцать-двадцать тысяч можно уложиться, именно короткие маршруты, но думаю, что надо не то чтобы поспешить, а вчера [еще бронировать было] заявил Барзыкин

По словам эксперта, популярными направлениями являются также Кавказ, Калининградская область, Мурманская и Архангельская области.

И весь Северный Кавказ – это такой общий бренд. … У них все аэропорты работают, и можно долететь и через Чеченскую Республику, и через Махачкалу, и через Кавминводы. И горы, и гастрономия. … Очень многие москвичи, особенно вот Северо-Запад, в целом доступное [направление]. Вот я себе отмечал на три ночи [в Калининградской области] около 20 000 там обойдется. Ну да, плюс около 20 авиа [билеты] еще туда-обратно на человека. Но это, конечно, очень интересно, неоднократно там бывал, советую. … Архангельск, Мурманск. На самом деле это очень и очень близко самолетом отметил Барзыкин

Эксперт также рассказал и про Белоруссию, куда на поезде из Москвы можно добраться менее чем за 7 часов.

Я выезжаю туда в 6:20 утра с Белорусского вокзала, и менее чем через 7 часов прибываю в Минск. И стоимость, соответственно, тоже там около 5 000 поездки. Там размещение на уровне как у нас примерно и даже чуть дешевле ... Ну и это уже Европа для нас. Очень многие едут в Белоруссию тоже, причем есть и трехдневные туры, автобусные туры заявил Борзыкин

Ранее мостоковед Александр Усольцев рассказал, какие месяцы являются самыми популярными для туризма у москвичей. По его словам, пик туризма традиционно выпадает на майские праздники, август, сентябрь и на новогодние праздники.