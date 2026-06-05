Москва5 июн Вести.Курорты Черноморского побережья, Минеральные Воды, Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными туристическими направлениями в России. Об этом информационной службе "Вести" сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Также, по его словам, серьезный рост турпотока наблюдается в Адыгее, Калмыкии и республиках Северного Кавказа.

Самые традиционные направления интереса, конечно, это курорты Черноморского побережья. И, конечно, это Минеральные Воды, Москва и Санкт-Петербург. Санкт-Петербург сейчас активно конкурирует за то, чтобы быть главной туристической столицей – мы это видим в сегодняшние дни, что происходит. Ну и также есть у нас регионы, которые показывают очень серьезный рост, тоже двузначные цифры. Это и Адыгея, и Калмыкия, и республики Северного Кавказа