Петербург стал лидером среди туристов по числу бронирований жилья на 9 мая

Москва9 мая Вести.Санкт-Петербург возглавил список городов, являющихся наиболее популярными для туристических поездок на 9 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство приводит исследование сервиса "Суточно.ру".

Лидерами по числу бронирований на 9 мая стали Санкт-Петербург, Минск и Москва говорится в тексте исследований

В топ-5 также расположились Казань и Нижний Новгород. Далее следуют Волгоград, Брест, Краснодар, Калининград и Зеленоградск.

Одним из примечательных критериев для туристов является удаленность от метро. В среднем туристы отправляются в поездки на три дня.