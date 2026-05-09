Москва9 маяВести.Санкт-Петербург возглавил список городов, являющихся наиболее популярными для туристических поездок на 9 мая. Об этом сообщает ТАСС.
Агентство приводит исследование сервиса "Суточно.ру".
Лидерами по числу бронирований на 9 мая стали Санкт-Петербург, Минск и Москваговорится в тексте исследований
В топ-5 также расположились Казань и Нижний Новгород. Далее следуют Волгоград, Брест, Краснодар, Калининград и Зеленоградск.
Одним из примечательных критериев для туристов является удаленность от метро. В среднем туристы отправляются в поездки на три дня.