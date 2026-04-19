Москва19 апрВести.Самым популярным направлением для отдыха в России остаются южные регионы, однако интерес туристов заметно вырос к Калининградской области, Татарстану, Алтаю и Забайкалью. Об этом сообщил руководитель Центра стратегических разработок Павел Смелов в интервью РИА Новости.
Среди самых популярных направлений для российских туристов остаются Краснодарский край, Крым, Ставропольский край в теплые периоды года. Также заметно вырос интерес внутренних туристов по путешествиям в рамках активного и экскурсионного отдыха в Калининградскую область, Татарстан, Республику Алтай, Забайкальский крайуточнил Смелов
По его словам, наибольший потенциал роста сохраняет дальневосточное направление за счет уникальной природы Камчатки и Сахалина.
В то же время эксперт отметил, что лидерами по культурно-досуговому туризму остаются Москва и Санкт-Петербург.