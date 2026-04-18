Назвали самые популярные у россиян направления отдыха на майские праздники Москва, Петербург и Калининград - самые популярные авиамаршруты на майские

Москва18 апр Вести.В "Туту" назвали самые популярные у россиян направления отдыха на майские праздники - это Москва, Санкт-Петербург и Калининград, передает ТАСС.

При этом, как говорится в исследовании сервиса путешествий, Калининград в 2026 году опередил Сочи по количеству бронирований авиабилетов и вышел на третье место по спросу после Москвы и Санкт-Петербурга.

В этом году самыми популярными авианаправлениями в период майских праздников у россиян будут: Москва (15%), Санкт-Петербург (11%), Калининград (10%) сказано в сообщении

Среди зарубежных авианаправлений наиболее популярным стали туры в Узбекистан (16%), на втором месте - Турция (15%). Белоруссия занимает третье место, опустившись на одну позицию за год (11%).

Согласно опросу, тройка лидеров среди железнодорожных направлений на майские праздники не изменилась в сравнении с 2025 годом. Чаще всего люди предпочитают ехать на поезде в Москву (30%), Санкт-Петербург (13%) и Ростов-на-Дону (4%). Что касается зарубежных маршрутов, то основная доля бронирований приходится на Белоруссию, Абхазию и Казахстан.