ТАСС: спрос на отдых в Краснодарском крае на майские праздники снизился на 20%

В Краснодарском крае спрос на отдых на праздники в мае снизился на 20% ТАСС: спрос на отдых в Краснодарском крае на майские праздники снизился на 20%

Москва1 мая Вести.Спрос россиян на отдых в Краснодарском крае на майские праздники снизился за год на 20%. В рейтинге самых популярных внутренних направлений для поездок на праздники Кубань опередил Татарстан и Санкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

При этом на поездки в Санкт-Петербург спрос также снизился, хоть город и сохраняет первое место.

Татарстан продемонстрировал впечатляющий рост на 46,7%, заняв второе место с долей 11%. Краснодарский край расположился на третьей строчке с долей 10,4%, потеряв 20% от своей прошлогодней доли отмечается в сообщении

На четвертом месте по востребованности у туристов расположился Нижний Новгород, а на пятом – Калининградская область.

В среднем россияне уезжают на праздники на отдых примерно на два дня.