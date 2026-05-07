Эксперт рассказал о причинах невысокого спроса на майские туры Эксперт Акрамов: нынешние майские праздники стали самыми короткими за 8 лет

Москва7 мая Вести.Майские праздники в этом году стали самыми короткими за последние 8 лет, поэтому спрос на туры на эти даты оказался невысоким, сообщил ТАСС со ссылкой на декана факультета туризма и гостеприимства Института евразийских и восточных исследований РГГУ Александра Акрамова.

Он уточнил, что количество броней в гостиницах в РФ на майские праздники по сравнению с прошлым годом снизилось на 11,1%.

Это связано с самой короткой за последние 8 лет продолжительностью майских выходных, холодной погодой, ростом стоимости поездок отметил Акрамов

В этом году майские праздники длятся всего 6 дней – с 1 по 3 и с 9 по 11 мая.