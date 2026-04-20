Юрист Петкилев: на День весны и труда россияне будут отдыхать три дня

Москва20 апр Вести.Россиян на первые майские праздники ожидает сокращенная рабочая неделя в связи с Днем весны и труда, сообщил РИА Новости доцент Юридического института РУДН Петр Петкилев.

Праздник весны и труда отмечают 1 мая​​​, этот день является нерабочим.

В текущем году праздник выпадает на пятницу, она будет выходным днем. Таким образом, ожидается четыре рабочих и три нерабочих дня подряд сказал Петкилев

Он напомнил, что праздничные дни в рабочем календаре никак не влияют на зарплату сотрудникам, получающим оклад.