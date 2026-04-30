В России начался сокращенный рабочий день В России 30 апреля начался сокращенный рабочий день

Москва30 апр Вести.Россияне будут трудиться на один час меньше в четверг, 30 апреля. Об этом заявил младший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Иван Кравченко в беседе с РИА Новости.

По его словам, это связано с тем, что на следующий день приходится Праздник Весны и Труда – 1 Мая. Этот день является официально нерабочим.

Продолжительность рабочего дня накануне уменьшается на один час цитирует его РИА Новости

По словам Кравченко, данная мера действует в большинстве организаций с пятидневным графиком. Но в компаниях с непрерывным циклом работы порядок определяется внутренним регламентом.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин заявил, что россияне будут работать на один час меньше 30 апреля в связи с праздником Дня весны и труда, который отмечается днем позже, 1 мая.