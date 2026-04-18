Юрист Южалин: 30 апреля и 8 мая будут для россиян сокращенными рабочими днями

Москва18 апр Вести.В преддверии майских праздников россиян ожидают два сокращенных рабочих дня — 30 апреля и 8 мая. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Он уточнил, что рабочий день будет сокращен на час, и это правило распространяется на всех сотрудников, независимо от продолжительности их рабочего дня.

Эксперт напомнил, что сокращение рабочего времени накануне праздников предусмотрено статьей 95 Трудового кодекса и обязательно к исполнению всеми работодателями.

Однако в некоторых случаях, например, на предприятиях с непрерывным циклом производства или сменным графиком, сокращение рабочего дня может быть невозможно.

В таких ситуациях переработка компенсируется дополнительным временем отдыха или оплатой по согласованию с работником, продолжил собеседник агентства.

Юрист также обратил внимание, что сокращение рабочего дня не влияет на размер заработной платы сотрудников, которые получают оклад.

Однако работники, труд которых оплачивается по часовым ставкам или сдельным расценкам, могут заметить незначительное снижение дохода за эти дни, допустил эксперт.

Ранее Южалин объяснил, почему предстоящие майские праздники станут самыми короткими за последние восемь лет.