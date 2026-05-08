В России начался сокращенный рабочий день В России 8 мая начался сокращенный рабочий день

Москва8 мая Вести.Россияне, которые трудятся в рамках пятидневного графика 8 мая смогут закончить рабочий день на час раньше. Об этом заявил доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института РУДН Петр Петкилев.

Это связано с тем, что наступившая пятница является предпраздничной перед Днем Победы, который отмечается 9 мая.

Поскольку День Победы 9 мая отнесен к нерабочим праздничным дням (статья 112 ТК РФ), рабочий день 8 мая будет уменьшен на один час сказал Петкилев в беседе с РИА Новости

Он также отметил, что на предприятиях с непрерывным производством или на отдельных видах работ, где невозможно сократить рабочий день в предпраздничный день, работодатель обязан компенсировать переработку путем предоставления дополнительного выходного или выплаты повышенной зарплаты.

До этого сокращенный рабочий день у россиян был неделей ранее, 30 апреля. Это было связано с праздничными мероприятиями по случаю 1 Мая, который официально является нерабочим.