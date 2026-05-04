Москва4 маяВести.В начале мая россиянам предстоит еще одна четырехдневная рабочая неделя из-за празднования Дня Победы, напомнил доцент Юридического института РУДН Петр Петкилев.
Длинные выходные связаны с тем, что в 2026 году 9 мая приходится на субботу, и в соответствии с трудовым законодательством выходной перенесен на ближайший рабочий день — понедельник.
Петкилев в интервью РИА Новости также отметил, что праздники не должны влиять на доходы сотрудников, основную часть зарплаты которых составляет оклад.
Рабочая неделя с 27 по 30 апреля была сокращенной в связи с празднованием Дня Весны и Труда, который в текущем году выпал на пятницу.