Россиян в связи с Днем Победы ожидает вторая подряд короткая рабочая неделя Россиян ожидает вторая короткая рабочая неделя в связи с празднованием 9 Мая

Москва4 мая Вести.В начале мая россиянам предстоит еще одна четырехдневная рабочая неделя из-за празднования Дня Победы, напомнил доцент Юридического института РУДН Петр Петкилев.

Длинные выходные связаны с тем, что в 2026 году 9 мая приходится на субботу, и в соответствии с трудовым законодательством выходной перенесен на ближайший рабочий день — понедельник.

Петкилев в интервью РИА Новости также отметил, что праздники не должны влиять на доходы сотрудников, основную часть зарплаты которых составляет оклад.

Рабочая неделя с 27 по 30 апреля была сокращенной в связи с празднованием Дня Весны и Труда, который в текущем году выпал на пятницу.