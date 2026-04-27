Россияне на текущей неделе будут работать только 4 дня — с 27 по 30 апреля

Короткая рабочая неделя начинается в России Россияне на текущей неделе будут работать только 4 дня — с 27 по 30 апреля

Москва27 апр Вести.В России стартовала четырехдневная рабочая неделя. Это следует из утвержденного правительством РФ производственного календаря, размещенного ранее на сайте кабмина.

Граждане будут отдыхать с пятницы по воскресенье (1–3 мая).

Таким образом, на текущей неделе россияне будут работать только четыре дня: с 27 по 30 апреля.

В четверг, 30 апреля, предпраздничный день, рабочее время сокращено на один час.

На следующий день, 1 мая, страна отметит Праздник весны и труда.

В течение предстоящего месяца жителей России ожидает еще одна короткая рабочая неделя.

В связи с тем, что День Победы — 9 мая — выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник, 11 мая. Как следствие, работать придется четыре дня — с 12 по 15 мая.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин ранее напомнил, что в начале лета в связи с празднованием Дня России граждане смогут отдохнуть три дня подряд. Он уточнил, что мини-каникулы пройдут с 12 по 14 июня.