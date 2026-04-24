Москва24 апр Вести.В начале лета россияне смогут отдохнуть три дня поряд, это произойдет в связи с празднованием Дня России, рассказал в интервью РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве, кандидат экономических наук Игорь Балынин. Он уточнил, что мини-каникулы пройдут с 12 по 14 июня.

День России <...> отмечается 12 июня​​​. Россиян ждут пятые по счету и заключительные в 2026 году трехдневные выходные: с 12 по 14 июня подчеркнул эксперт

Перед этим россиян ждут трехдневные выходные с 1 по 3 мая, что связано с празднованием Дня весны и труда, а также с 9 по 11 мая, на День Победы.