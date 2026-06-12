Россияне будут отдыхать в июне три дня подряд

В России начались длинные выходные Россияне будут отдыхать в июне три дня подряд

Москва12 июн Вести.В России начались длинные выходные, граждане будут отдыхать с 12 по 14 июня, об этом в беседе с РИА Новости рассказала доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.

В 2026 году россияне будут отдыхать на День России три дня подряд - с 12 по 14 июня указала эксперт

Она пояснила, что в этом году праздничный день 12 июня приходится на пятницу и к нему автоматически присоединяются общегражданские выходные.

Ранее в 2026 году россияне отдыхали три дня подряд с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.