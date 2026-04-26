Предстоящим летом в России будет на 2 рабочих дня больше, чем годом ранее

Количество рабочих дней в России предстоящим летом будет больше, чем в 2025 году Предстоящим летом в России будет на 2 рабочих дня больше, чем годом ранее

Москва26 апр Вести.Этим летом в России будет 65 рабочих дней, что на 2 дня больше по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила ТАСС директор департамента Российского общества "Знание" Маргарита Богданова-Шемраева.

Летом 2026 года при 5-дневной рабочей неделе с двумя выходными россияне будут работать 65 дней, а отдыхать — 27. В прошлом году летом россияне отдыхали дольше на 2 дня уточнила эксперт

Богданова-Шемраева также обратила внимание на то, что в июне россиян ждут трехдневные выходные 12-14 июня по случаю Дня России, на который в 2025 году выпадало 4 нерабочих дня.