Лето-2026 года станет самым длинным рабочим сезоном для россиян за 3 года Нынешнее лето будет для россиян самым длинным рабочим сезоном

Москва28 мая Вести.Предстоящее лето будет рекордным по количеству рабочих дней — 65 против 63 и 64 в предыдущие 2 года. Об этом РИА Новости рассказала Маргарита Богданова-Шемраева, директор департамента по работе с персоналом Российского общества "Знание".

При пятидневной рабочей неделе с двумя выходными россияне летом 2026 года будут работать 65 дней, а отдыхать — 27 дней уточнила эксперт

Для сравнения: летом 2025 года на работу пришлось 63 дня при 29 днях отдыха, а в 2024-м — 64 рабочих дня и 28 выходных.

Самым загруженным месяцем станет июль: 23 рабочих дня и всего 8 выходных. В июне и августе — по 21 рабочему дню, при этом выходных будет 9 и 10 соответственно.