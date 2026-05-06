Россиянам назвали самый выгодный летний месяц для отпуска Эксперт Санина назвала июль самым выгодным месяцем для летнего отпуска в 2026-м

Москва6 мая Вести.Лучшим периодом для летнего отдыха в 2026 году станет июль. Об этом сообщила директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.

Эксперт пояснила РИА Новости, что в этом месяце насчитывается максимальное количество рабочих дней.

Число рабочих дней в месяце важно учитывать при планировании отпусков. Так, летом 2026 года больше всего рабочих дней будет в июле — 23 дня, что делает его самым выгодным месяцем для отпуска сказала Санина

Санина пояснила, что при расчете отпускных выплат заработная плата делится на количество рабочих дней в месяце: чем их больше, тем выгоднее брать отпуск. Таким образом, в июле 2026 года стоимость одного рабочего дня окажется минимальной. Работник сможет сохранить привычный уровень зарплаты.

Ранее специалисты также рекомендовали накопить к отпуску сумму, эквивалентную примерно половине месячной зарплаты. Это необходимо, чтобы комфортно вернуться к работе, когда доход снизится за счет отпускных.