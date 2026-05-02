Москва2 мая Вести.К отпуску, помимо расходов на покупку билетов и аренду жилья, необходимо накопить сумму, равную примерно половине зарплаты. Об это рассказал эксперт по финансовым сервисам, кандидат экономических наук Андрей Бархота в беседе с NEWS.ru.

Для проведения отпуска необходимо отложить сбережения в размере не меньше чем половина заработной платы. Также какие-то небольшие суммы нужно оставить на возвращение с отдыха, когда зарплата будет ниже после выплаты отпускных. Поэтому подушка безопасности должна в среднем равняться минимум половине среднего месячного дохода отметил Бархота

По его мнению, лучше всего начинать формировать накопления как минимум за полгода до отпуска, а в некоторых случаях — даже за год. Комфортной суммой для пополнения копилки будут 10-20% от зарплаты.

Ранее эксперты сообщали, что сотруднику могут отказать в предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, если тот попытается чрезмерно его дробить.