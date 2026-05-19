Эксперт рассказал, как накопить на машину и квартиру Финансовый советник Макаров дал рекомендации, как копить деньги

Москва19 мая Вести.Чтобы накопить деньги, необходимо в первую очередь определиться с целями накопления и сроками реализации. Об этом заявил независимый финансовый советник, автор книги "Финансы на пальцах" Сергей Макаров.

В беседе с KP.RU эксперт рекомендовал сразу определиться, что человек хочет купить, когда он хочет получить определенную покупку и во сколько ему это обойдется.

Допустим, нужна машина стоимостью два миллиона рублей через год-полтора. Считаем, сколько нам нужно откладывать каждый месяц, чтобы добиться этой цели к нужному сроку. А потом прикидываем, сколько мы сможем каждый месяц откладывать. Например, без потери качества жизни и ежегодного отпуска на море сказал Макаров

Финансовый советник также рассказал, в чем стоит копить средства. По его словам, если горизонт планирования составляет год или два, то лучше выбрать депозиты в банках и короткие гособлигации.

Если мыслим сроками в пять лет и более, то тут можно расширить ассортимент. К депозитам и облигациям добавить акции и золото. Но иметь в виду, что инвестиции в ценные бумаги всегда предполагают определенные риски добавил Макаров

Ранее доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова рекомендовала россиянам хранить дома на случай перебоев с интернетом не более 10% от всех накоплений.