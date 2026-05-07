Москва7 мая Вести.Хранить дома на случай перебоев с интернетом стоит не более 10% от всех накоплений, рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

В разговоре с Газетой.ru она отметила, что наличные могут пригодиться для базовых расходов в экстренных ситуациях, когда временно недоступны карты или онлайн-платежи. При этом хранить дома крупные суммы эксперт не рекомендует из-за рисков кражи, пожара, затопления и обесценивания денег.

Кратковременные перебои с мобильным интернетом или цифровыми сервисами — достаточно веский повод держать дома небольшой запас наличных, например на одну-две недели расходов. Это позволяет не зависеть от работы карт и онлайн-платежей в экстренных ситуациях. При этом превращать временные технические сбои в постоянный повод хранить дома крупные суммы не стоит. Сейчас серьезных проблем с выдачей наличных и переводами не наблюдается, а крупные суммы дома создают больше рисков, чем пользы. Оптимальный объем наличных — не более 5–10% от всех накоплений сказала Ермилова

Она подчеркнула, что основную часть сбережений разумнее держать в банковских вкладах или в других финансовых инструментах, которые помогают защищать средства от инфляции и благодаря которым возможно получать доход.

Ранее данные Центрального банка РФ показали, что использование наличных в Севастополе и Ставропольском крае по итогам прошлого года резко возросло. В пятерку лидеров попали Камчатский край, Воронежская и Псковская области.