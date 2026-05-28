Россиянам назвали неожиданные места, где можно найти деньги Эксперт Багавиева: россияне часто забывают наличные в паспорте и документах

Москва28 мая Вести.Найти наличные, особенно если они срочно нужны, можно в необычных местах, например, в карманах брюк, зимней курточке и трехлитровой банке с мелочью, пишет "Комсомольская правда".

В частности, журналисты советуют в поисках денег порыться в карманах зимних курток, в брюках и старых сумках.

По данным финансового советника Аиды Багавиевой, часто приятные находки ждут россиян в папках с документами и обложках паспортов.

Многие часто хранят деньги в обложке паспорта или в папке с документами рассказала изданию Багавиева

Обычно, по ее словам, россияне забывают там деньги после походов в госучреждения вместе с чеками и квитанциями.

Иногда существенные суммы можно неожиданно обнаружить в банках с мелочью, куда часто складывают сдачу.

Источником дополнительных денег могут стать коллекции иностранных банкнот, привезенные из поездки, особенно если речь идет о деньгах крупных стран, подчеркивается в статье.

Если нужны деньги на банковской карте, то можно провести ревизию своих счетов. По данным Банка России, на забытых россиянами счетах сейчас лежит около 300 млрд рублей.

Ранее в ЦБ рассказали о росте спроса на наличные деньги в марте-апреле из-за изменений в налогах и перебоев с интернетом.