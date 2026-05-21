Москва21 мая Вести.Усилить контроль за крупными вкладами наличных из-за рисков отмывания доходов рекомендовал российским банкам Банк России. Распоряжение опубликовано на официальном сайте Центробанка.

Банкам предлагается ежедневно анализировать на характерные признаки операции клиентов, как физических лиц, так и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей). Особое внимание будет обращаться на операции, сумма которых превышает 5 миллионов рублей за месяц. Подозрительными также считается высокая доля таких операций (не менее 70% от кредитового оборота клиента без учета переводов собственных денежных средств) с последующим их переводом за рубеж.

Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели отмечается в релизе Банка России

Проверки не затронут клиентов, в отношении которых кредитная организация располагает документально подтвержденной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества

Еще один признак для проведения проверки - десятикратное или более частое внесение наличных на счет физлица на сумму более 100 тысяч рублей с последующим выводом суммы за 10 дней из РФ. Также проверяться будут операции по вводу и выводу за три месяца суммарных капиталов в 30 миллионов рублей. Подходы Центробанка полностью соответствуют рекомендациям ФАТФ (FATF, Financial Action Task Force, Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег).

