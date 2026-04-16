Минфин РФ предложил ограничить внесение наличных в банкоматы лимитом в 1 млн

Минфин предложил лимит 1 млн на внесение наличных в банкоматы

Москва16 апр Вести.Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в кулуарах Биржевого форума 16 апреля 2026 года сообщил о планах ведомства ограничить внесение наличных денежных средств физическими лицами через банкоматы. Согласно предложению, лимит составит 1 миллион рублей.

Предлагается ограничение в один миллион рублей в каждом банке по отдельности. То есть, не всего в совокупности уточнил замминистра

Как пояснил Моисеев, ограничение предполагается вводить в отношении каждого банка по отдельности, а не в совокупности по всей банковской системе.

Данная мера направлена на усиление контроля за наличными денежными потоками и борьбу с незаконными финансовыми операциями.