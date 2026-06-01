Финансист Ермилова: банки обратят внимание на внесение 5 млн рублей за месяц

Российские банки ужесточат контроль за внесением наличных от 5 миллионов рублей Финансист Ермилова: банки обратят внимание на внесение 5 млн рублей за месяц

Москва1 июн Вести.Российские банки по рекомендации ЦБ усилят мониторинг операций клиентов, вносящих на свои счета свыше пяти миллионов рублей в течение 30 дней.

Об этом рассказала доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Ермилова в интервью агентству "Прайм".

По словам специалиста, дополнительным фактором риска для кредитных организаций станет быстрая трата или перевод этих средств сразу после их внесения.

При этом Ермилова уточнила, что стандартная проверка не затронет тех клиентов, которые готовы сразу предоставить документы, подтверждающие легальность происхождения капитала. Экономист объяснила, что ключевой задачей новых рекомендаций регулятора является противодействие отмыванию доходов, полученных незаконным путем.

Она подчеркнула, что при отсутствии подтверждающих документов финансовые организации будут обязаны временно приостановить операцию или запросить дополнительные разъяснения.

Ермилова также добавила, что нововведения обходят стороной клиентов с давно подтвержденным материальным положением и безупречной деловой репутацией в конкретном банке.

Тем не менее финансист рекомендовала гражданам заблаговременно собирать и хранить бумаги, объясняющие происхождение крупных сумм наличных, чтобы в случае необходимости оперативно предоставить их по запросу банка и избежать задержек в обслуживании.

Ранее сообщалось, что Банк России усилит борьбу с "высокопоставленными" мошенниками, так называемыми "дропам" второго уровня.