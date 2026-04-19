Юрист Валеева: водители и репетиторы могут попасть под контроль переводов ФНС

Россиянам рассказали о новых проверках налоговой при переводе средств Юрист Валеева: водители и репетиторы могут попасть под контроль переводов ФНС

Москва19 апр Вести.

Планируемое введение системы автоматического контроля Федеральной налоговой службы (ФНС) за счетами россиян усилит контроль за переводами некоторых категорий граждан. Об этом заявила старший партнер юридической фирмы "АНП Зенит" Гузель Валеева.

Гражданам России, регулярно получающим денежные зачисления на личные банковские карты, следует проявлять повышенную осмотрительность в связи с внедрением государством системы автоматизированного мониторинга счетов, рассказала Валеева в беседе с агентством "Прайм".

Юрист пояснила, что алгоритмы системы не будут учитывать переводы от близких родственников, а также разовые операции бытового характера, такие как возврат долга или денежные подарки. Программный комплекс настроен на поиск специфических закономерностей: подозрительными будут считаться регулярность поступлений, идентичность сумм и аномально большое количество уникальных отправителей.

Специалист отметила, что в основную группу риска входят лица, занимающиеся коммерческой деятельностью без официальной регистрации. Речь идет о репетиторах, парикмахерах, арендодателях и водителях.

Валеева добавила, что интеллектуальная система будет автоматически сопоставлять объем поступлений на карты с официально задекларированными доходами гражданина. Критическим порогом станет разница между реальными поступлениями и декларацией в размере более 2,4 миллиона рублей в год.

В случае превышения этого лимита налоговая служба может потребовать официальных разъяснений. Эксперт предупредила о серьезных последствиях для нарушителей: им может грозить доначисление НДФЛ по ставке до 22%, взыскание НДС и штрафные санкции. В ситуациях, связанных с особо крупными суммами незадекларированной прибыли, законодательством предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что с 2027 года около 10 миллионов россиян могут попасть под усиленный налоговый контроль из-за регулярных переводов на карты.