Россиянам рассказали, какие переводы может заблокировать банк Юрист Георгиева: вопросы у банка могут вызвать крупные переводы и операции ночью

Москва12 мая Вести.Переводы денег между собственными счетами обычно не вызывают вопросов у банков, к блокировке операций могут привести резкие изменения в финансовом поведении клиента. Об этом агентству "Прайм" рассказала юрист Алла Георгиева.

По ее словам, особое внимание банки обращают на цепочки переводов, в которых перечисление средств самому себе становится промежуточным этапом перед отправкой денег третьим лицам. Если после зачисления денег на счет происходит мгновенный перевод другому человеку, а ранее подобных операций не было, транзакцию могут признать подозрительной.

Под контроль также попадают крупные переводы в ночное время, нетипичные для клиента суммы и дробление платежей для обхода лимитов. Например, если человек с ежемесячным доходом около 50 тысяч рублей внезапно переводит несколько сотен тысяч, система банка расценит это как аномалию.

Георгиева отметила, что избежать проблем можно, подтвердив законность происхождения средств. Для этого подойдут справка 2-НДФЛ, договор купли-продажи или документы о наследстве. При наличии подтверждений банк обычно снимает вопросы даже по крупным суммам.

Ранее издание "Коммерсант" сообщило, что переводы между физлицами на сумму более 2,4 млн рублей в год могут автоматически стать предметом контроля со стороны налоговых органов. Газета при этом ссылалась на предложение о расширении обмена данными между Федеральной налоговой службой (ФНС) и Центробанком (ЦБ) России