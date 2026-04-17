В поле пристального внимания налоговой службы могут оказаться порядка 10 млн граждан из-за переводов на карты, сообщило издание "Известия" со ссылкой на экспертов.
Уточняется, что усиленный контроль ФНС может ждать тех, кто зарабатывает более 200 тысяч в месяц аренде, подработках, услугах или мелкой торговле, но не оформляет статус самозанятого или ИП и не декларирует доход.
В зоне внимания окажутся и самозанятые с выручкой выше 2,4 млн в год, скрывающие часть поступлений, — таких насчитывается примерно 200 тыс. На этом фоне спрос на наличные может вырасти на 3 трлн рублей в 2027-мотметили в издании
По словам одного из опрошенных экспертов, под контроль могут попасть все физлица, на чьи счета приходят регулярные переводы от разных лиц с одинаковыми суммами.