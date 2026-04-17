ФНС опровергла данные о надзоре за 10 млн граждан в связи с переводами денег

Москва17 апр Вести.Федеральная налоговая служба (ФНС) России опровергла информацию о том, что около 10 миллионов граждан якобы могут оказаться под налоговым надзором из-за переводов между физическими лицами. В ведомстве отметили, что подобные прогнозы делать рано, так как порядок обмена данными с Банком России пока не утвержден, а критерии признаков предпринимательской деятельности только разрабатываются.

Сотрудники ФНС уточнили: форма и сроки передачи сведений об операциях с подозрительными признаками будут закреплены в специальном соглашении между ЦБ и налоговой. Этот документ на данный момент не подписан. Кроме того, в службе подчеркнули, что точное количество людей, потенциально попадающих в зону риска, определить невозможно.

Критерии оценки подозрительной активности на счетах граждан продолжают прорабатываться. Ведомство указало, что экспертные расчеты, публикуемые в СМИ, не объективны, поскольку аналитики не имеют доступа к административным данным о переводах между физлицами.

Ранее в прессе обсуждался законопроект, по которому ФНС сможет запрашивать у Центробанка информацию о гражданах с признаками предпринимательской деятельности или доходов от других лиц. Среди возможных индикаторов — неподтвержденные безналичные поступления свыше 2,4 миллиона рублей, а также регулярность переводов, круг контрагентов и иные факторы.

Разъяснения ФНС появились на фоне публикаций, где оценивали число граждан под контролем налоговой службы из-за переводов в 7–10 миллионов человек. Однако налоговики заявили, что без утвержденных механизмов и критериев такие цифры недостоверны.