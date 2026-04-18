ФНС: около 3% россиян рискуют попасть под проверку за переводы на карту

В ФНС рассказали о контроле за переводами физлиц на личные счета ФНС: около 3% россиян рискуют попасть под проверку за переводы на карту

Москва18 апр Вести.Федеральная налоговая служба (ФНС) России определила критерии, по которым будет осуществляться контроль за денежными переводами физических лиц. Об этом сообщили в пресс-центре службы.

Представители ведомства пояснили, что основным фактором для начала проверки станет получение гражданином незадекларированного годового дохода, сумма которого превышает 2,4 миллиона рублей.

В налоговой службе уточнили, что на сегодняшний день под указанный критерий подпадает лишь 3% россиян.

В ведомстве подчеркнули, что усиленное внимание будет направлено исключительно на тех лиц, которые не исполняют установленную законом обязанность по декларированию своих заработков.

Согласно информации ФНС, под мониторинг не подпадают транзакции между близкими родственниками.

Ранее стало известно, что с 2027 года около 10 миллионов россиян могут попасть под усиленный налоговый контроль из-за регулярных переводов на карты. Так, под контроль попадут неподтвержденные безналичные доходы свыше 2,4 миллиона рублей в год.