Москва20 апр Вести.Новая схема контроля за доходами граждан, поступающими на банковские карты, будет состоять из трех звеньев – Центробанка, ФНС и банков, сообщило агентство "Прайм" со ссылкой на адвоката, эксперта Института экономики роста им. П.А. Столыпина Дмитрия Григориади.

По его словам, Банк России будет выявлять среди граждан тех, чьи транзакции дают право думать, что они занимаются предпринимательской деятельностью и получают деньги на регулярной основе от других физлиц. Данные по счетам таких граждан ЦБ РФ будет передавать в ФНС, которая будет запрашивать у банков полные выписки по счетам конкретного человека. Банки же обязаны эту информацию предоставить.

Отправной точкой станет превышение порога в 2,4 миллиона рублей незадекларированного дохода в год. Цифра не случайная — это потолок дохода для самозанятых и одновременно порог, до которого действует "нижняя" ставка НДФЛ в 13%. Но важно понимать: сам по себе порог — не единственный триггер. Налоговую будет интересовать именно совокупность признаков, указывающих на скрытый бизнес отметил юрист

Признаки же в законе не перечислены и будут определены отдельным соглашением между Банком России и налоговой службой.