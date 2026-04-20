Москва20 апр Вести.Эксперимент Банка России по открытию счетов через видеозвонок направлен на решение задачи защиты от дипфейков. Об этом сообщил ИС "Вести" руководитель Общероссийской общественной организации "ФинПотребСоюз" Игорь Костиков.

Проект, который призван сделать банковские услуги доступнее для жителей отдаленных регионов, намеренно ограничен открытием счетов, отметил Костиков.

Вопрос стоит сегодня какой? Банки закрывают свои отделения. И мы прекрасно понимаем, что в отдаленных населенных пунктах это становится проблемой. Вот, собственно говоря, первая задача, которая стоит сейчас - не удаляясь ни в кредиты, ни в другие сложные продукты - это попробовать создать систему открытия дистанционно по видео счетов. Я так понимаю, что это задача, которую сегодня ставит Банк России. Прежде чем запустить массовое, так сказать, использование, нужно обеспечить безопасность как раз системы пока только открытия счетов заявил Костиков



Инструменты уже существуют, "их нужно подстроить, подготовить и запустить", подчеркнул экономист.

И даже если это к концу года произойдет, то Банк России говорит, что будет три-четыре банка, где это будет в качестве пилотного проекта, чтобы никто не пугался. Вот. И если этот пилотный проект удастся, и если какие-то ошибки будут возникать, то, соответственно, будут донастраивать. Если он удастся, то тогда будут запускать в более широкое пользование уточнил Костиков

Банк будет нести ответственность за понесенные клиентом убытки, добавил он.

[Ответственность] лежит на банке, то есть банк должен это все контролировать. И вопрос развития технологий, и обеспечение проверок, и верификация - это все сторона банка. И, собственно говоря, в этом никто не сомневается. То есть никто не должен говорить о том, что вот мы не проверили, что не вы открывали счет, кто-то другой открыл счет. Как это произошло? Все, с этого момента банк за это отвечает. И, собственно говоря, если вдруг возникнут какие-то убытки, связанные с этим у клиента, то за это должен отвечать банк. Тут даже вопросов нет заключил Костиков

