Москва2 маяВести.Центробанк РФ со 2 мая ввел для кредитных организаций дополнительную проверку при рассмотрении заявлений об удалении сведений из базы данных о подозрительных транзакциях. Механизм описан на сайте регулятора.
Теперь если регулятор получает заявление об исключении информации из базы подозрительных операций, то направляет соответствующий запрос в банк.
Финансовая организация обязана связаться с клиентом, жаловавшимся на подозрительную активность, и уточнить, считает ли он по-прежнему операцию мошеннической. После этого банк предоставляет обратную связь в Центробанк.
Кроме того, документ содержит положение, обязывающее Банк России предоставлять данные для отказа в зачислении денег, поступивших в результате мошеннического перевода. Эта норма действует с января.
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