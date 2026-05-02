ЦБ России усилил проверку заявлений об исключении из базы мошеннических операций

Центробанк ввел дополнительную проверку жалоб на мошеннические операции ЦБ России усилил проверку заявлений об исключении из базы мошеннических операций

Москва2 мая Вести.Центробанк РФ со 2 мая ввел для кредитных организаций дополнительную проверку при рассмотрении заявлений об удалении сведений из базы данных о подозрительных транзакциях. Механизм описан на сайте регулятора.

Теперь если регулятор получает заявление об исключении информации из базы подозрительных операций, то направляет соответствующий запрос в банк.

Финансовая организация обязана связаться с клиентом, жаловавшимся на подозрительную активность, и уточнить, считает ли он по-прежнему операцию мошеннической. После этого банк предоставляет обратную связь в Центробанк.

Кроме того, документ содержит положение, обязывающее Банк России предоставлять данные для отказа в зачислении денег, поступивших в результате мошеннического перевода. Эта норма действует с января.

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