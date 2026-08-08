Банки в России скоро будут блокировать денежные переводы по новому признаку Аксаков: банки в России начнут блокировать переводы из-за вредоносных программ

Москва8 авг Вести.Российские банки и финансовые операторы готовятся к расширению борьбы с подозрительными денежными переводами, которые осуществляются при помощи вредоносного программного обеспечения. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в комментарии РИА Новости.

По его словам, нововведение будет реализовано с 1 марта.

Если на устройстве обнаружат наличие вредоносного программного кода, операторы по переводу средств должны проверить сразу и остановить (транзакцию). Затем банки будут запрашивать подтверждение у клиента на проведение операции пояснил парламентарий, добавив, что банки для выявления "вредоносов" на устройствах своих клиентов должны будут получить на это согласие

В настоящее время в России действует 12 признаков денежных переводов без добровольного согласия клиента или под влиянием мошенников. В их числе попытка внесения через банкомат наличных на счет с использованием цифровой карты.