ГД приняла закон, обязывающий банки публиковать информацию о тарифах на переводы ГД приняла закон об обязательном раскрытии информации условия кредитных услуг

Москва8 июл Вести.Госдума России во втором и третьем чтении приняла законопроект о раскрытии информации кредитными организациями об условиях оказания услуг, связанных с переводом денежных средств, пишет ТАСС.

Инициатива принадлежит группе депутатов и сенаторов, возглавляемой председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Поправки вносятся в федеральные законы "О национальной платежной системе" и "О потребительском кредите (займе)".

Согласно новому закону, кредитные организации будут обязаны раскрывать информацию об условиях перевода через сервисы быстрых платежей, а также об условиях предоставления, использования и приема электронных средств платежа. Исключение составляют только те электронные средства, которые используются для перевода электронных денежных средств, такие как электронные кошельки.

Дополнительно закон устанавливает, что порядок и состав раскрываемой информации будут определяться стандартами деятельности кредитных организаций. Информация должна размещаться в местах оказания услуг и на официальных сайтах банков. Конкретные требования к размещению информации (порядок, способ, форма, сроки) также будут определяться указанными стандартами.

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что новый закон упростит гражданам доступ к актуальным условиям переводов и использования электронных средств платежа. Депутат отметил, что вся информация будет доступна в местах оказания услуг и на сайтах банков, что уберет необходимость уточнять условия у сотрудников.

Парламентарий добавил, что закон также обязывает банки своевременно информировать клиентов о любых изменениях условий, что минимизирует риск неожиданных комиссий или ограничений. По его словам, это создаст четкие правила раскрытия информации и снизит вероятность недобросовестной практики.

Закон вступит в действие 1 сентября 2027 года.

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