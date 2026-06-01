Аксаков допустил перенос внедрения цифрового рубля для отдельных банков Аксаков не исключил переноса сроков внедрения цифрового рубля для отдельных банк

Москва1 июн Вести.Системно значимые российские банки внедрят цифровой рубль с 1 сентября 2026 года, однако для не относящихся к таковым кредитных организаций этот срок может быть пересмотрен. Об этом в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

При этом конкретная дата переноса для остальных участников пока не определена и, по словам законодателя, будет зависеть от обстоятельств.

Допускаю, что мы можем передвинуть срок ... Некоторые банки сейчас вошли в число организаций, которые должны внедрить цифровой рубль, но вошли в это число только в этом году. Использование цифрового рубля, обслуживание его требует затрат, в том числе, организационных сказал парламентарий в интервью ТАСС

Депутат подчеркнул, что для крупных компаний время подключения цифрового рубля также остается прежним.

То есть дата будет 1 сентября текущего года. И крупнейшие организации к этому готовятся добавил Аксаков

Однако с 1 января 2027 года использование цифрового рубля станет обязательным для всех, включая те банки, которые могут получить отсрочку, продолжил собеседник агентства.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, со своей стороны, заявила, что даже после полноценного внедрения цифрового рубля наличные деньги не исчезнут и продолжат использоваться.