В Госдуме объяснили, изменятся ли переводы по СБП с 1 июля Депутат Демин: новые требования к переводам по СБП не затронут граждан

Москва30 июн Вести.С 1 июля процедура переводов через Систему быстрых платежей (СБП) не изменится для физических лиц, поскольку обязанность передавать ИНН клиентов возлагается на банки. Об этом сообщил заместитель руководителя фракции "Новые люди", председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.

Со следующего месяца российские банки начнут передавать ИНН клиентов при переводах через СБП как между физическими лицами, так и между юридическими и физическими лицами.

Для обычного гражданина с 1 июля ничего не меняется. Перевод по номеру телефона работает точно так же, как сейчас, передача ИНН — это обязанность банков, которые обмениваются данными между собой в общей инфраструктуре СБП сказал Демин

По словам депутата, которые приводит ТАСС, нововведение направлено на более прозрачную идентификацию участников расчетов и борьбу с дропперскими схемами.

Демин отметил, что для бизнеса изменения могут иметь значение, поскольку операции, ранее остававшиеся вне учета, теперь будут отражаться в общей системе. При этом, подчеркнул он, добросовестные предприниматели не должны столкнуться с дополнительной административной нагрузкой или необоснованным усилением контроля.