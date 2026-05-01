Эксперт оценил влияние новой редакции тарифов за перевод по СБП Эксперт Сафонов: для физлиц переводы по СБП останутся бесплатными

Москва1 мая Вести.Новая редакция тарифов за перечисление средств, уплачиваемых клиентами Банка России в СБП, не повлияет на переводы физлиц, сообщил ИС "Вести" профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

Для физических лиц ничего не меняется, то есть по-прежнему мы можем переводить эти деньги бесплатно себе, своим друзьям, знакомым, родственникам ... А когда возникнут взаимоотношения уже с юридическими лицами, когда мы захотим оплатить товар или услугу через СБП, то здесь вот возникнут уже комиссии. Комиссию будет определять ЦБ отметил он

В Центробанке РФ сообщали, что с 1 мая 2026 года вступает в силу решение совета директоров регулятора о новой редакции тарифов за перевод средств. Все тарифы СБП сведены в единый документ, а также применен "Клиент Банка России" с учетом возможности расширения участников системы – госкомпаний и филиалов иностранных банков.