Юрист Адамс: за перевод через СБП до 100 тысяч рублей нет комиссии

Юрист рассказал, сколько денег можно перевести с карты без комиссии Юрист Адамс: за перевод через СБП до 100 тысяч рублей нет комиссии

Москва28 июл Вести.Порядок взимания комиссии за денежные переводы напрямую зависит от выбранного способа перевода и личности получателя, заявил юрист Давид Адамс в интервью агентству "Прайм".

В частности, единые для всех кредитных организаций правила действуют только в Системе быстрых платежей (СБП). В СБП гражданин может без комиссии переводить между собственными счетами в разных банках до 30 млн руб. в месяц.

Однако при переводе денег другим лицам через СБП лимит бесплатного перевода ограничен 100 тыс. руб., а за операции сверх этой суммы предусмотрена комиссия в размере до 0,5% от размера перевода, отметил Адамс.

При использовании других способов перевода, например, через банкоматы по номеру карты или по полным реквизитам счета, государственные нормативы не действуют. В таких случаях финансовые организации самостоятельно устанавливают нормы и тарифы для каждого банковского продукта.

Для предотвращения непредвиденных расходов Адамс советует предварительно изучать условия своих тарифов, в том числе суточные и месячные лимиты на денежные переводы.

Кроме того, перед совершением крупных платежей целесообразно уточнить в банке техническую возможность проведения операции, чтобы избежать блокировок или необходимости искать другие пути перевода денег.

Порядок переводов денег через СБП не изменится для физических лиц, поскольку обязанность передавать ИНН клиентов возложена на банки.