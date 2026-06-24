Аналитик объяснил, почему банк может обратить внимание на операцию клиента Аналитик Котилевец: банки могут запрашивать документы о происхождении средств

Москва24 июн Вести.Банки занимаются анализом транзакций клиентов каждый день и при некоторых признаках имеют право запросить документы о происхождении денег, приостановить операцию или даже изменить статус клиента на высокорисковый. Такое заявление сделал старший преподаватель кафедры КБ-14 "Цифровые технологии обработки данных" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Игорь Котилевец в комментарии RTRT.

Центробанк выделил три конкретные схемы, которые почти гарантированно привлекут внимание банка рассказал Котилевец

По его словам, первая схема заключается во внесении от 5 млн рублей наличными в течение 30 дней при том, что такие пополнения составляют не менее 70% от всех поступлений на счет клиента, и если затем в течение десяти дней за границу уходит не менее 70% от внесенной суммы.

Вторая схема, при которой банк обратит внимание, заключается в совершении не менее десяти операций по внесению наличных от 100 тысяч рублей каждая в течение месяца с последующим аналогичным быстрым выводом денег в другие страны.

Третья схема, привлекающая внимание, заключается в переводах без открытия счета на сумму от 5 млн рублей за 30 дней на счета юрлиц или индивидуальных предпринимателей, особенно когда компания связана с зарубежными контрагентами.

Но, как сказал эксперт, банк может обратить внимание и на операции, связанными с сумами меньшего размера. Так, если клиент кладет на свой счет 1 млн рублей, имея среднемесячный официальный доход в размере 50 тысяч рублей, то у финансовой организации появится вопрос.

Кроме того, внимание привлекает и непривычное поведение клиента: к примеру, если он ранее не пользовался наличными, а потом резко начал постоянно класть крупные суммы, сказал эксперт.

Также Котилевец полагает, что подозрение вызывает и внесение наличных для операций, нестандартных для профиля клиента. Например, это может быть покупка слитков золота сразу после пополнения счета.

Помимо этого, настораживают пополнения счета от третьих лиц без очевидной родственной связи, указал собеседник журналистов.

Котилевец объяснил, что главное – это быть готовым подтвердить происхождение финансов. Подтверждением могут быть справка 2-НДФЛ, договор купли-продажи, свидетельствующие о получении наследства документы и иная документация.

При этом банк может также проинформировать об операции Росфинмониторинг, добавил эксперт.