Эксперт рассказал, что делать при неожиданном поступлении денег на карту Хрулев: неожиданное поступление денег на карту не делает их вашими

Москва22 июн Вести.Неожиданное поступление денег на карту от незнакомого человека не делает эту сумму вашей. Об этом предупредил вице-президент международной ассоциации медиаторов "Сила Диалога" Дмитрий Хрулев в комментарии RT.

Эксперт объяснил, что у денежных средств должно быть основание: договор, возврат долга, заработная плата, продажа товара, подарок или иная реальная причина.

Если такого основания нет, получатель фактически держит чужие средства рассказал Хрулев

По его словам, если быстро потратить такие деньги, то это может стать проблемой, потому что отправитель может потребовать возврата через банк, с помощью претензии или судебного процесса. При этом человеку, который получил эти деньги, придется вернуть всю сумму, также могут добавиться проценты за пользование чужими деньгами и компенсация расходов на судебный процесс.

Эксперт предупредил, что особенно опасно снимать такие деньги с карты, переводить их "дальше", разделять на части или отправлять на карту, названную неизвестным лицом по телефону. Хрулев сообщил, что человек таким образом может стать участником цепочки вывода похищенных средств, ведь мошенники часто используют чужие карты как "перевалочный пункт". Собеседник журналистов указал на то, что возвращать деньги напрямую незнакомцу рискованно, особенно если неизвестный просит перевести средства на другую карту, якобы на счет родственника, на номер телефона, на электронный кошелек или передать наличными.

Эксперт рассказал, что осторожность демонстрирует один вариант поведения, при котором деньги не тронуты, банк уведомлен, а переписка с неизвестным лицом сохранена. Хрулев полагает, что единственный безопасный путь при получении денег от неизвестного лица один: через банк, с фиксацией операции и возвратом туда, откуда средства были отправлены, либо по процедуре, которую подтвердил банк.

Ранее кандидат технических наук, доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Двилянский предупредил, что мошенники могут звонить со знакомого жертве номера.