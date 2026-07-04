Эксперт рассказал, что делать после ввода данных карты на фейковом сайте Эксперт Щербаченко посоветовал блокировать карту после обмана на фейковом сайте

Москва4 июл Вести.Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко рекомендовал немедленно заблокировать банковскую карту, если ее данные были введены на поддельном сайте. Об этом он рассказал в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, мошенники активно используют фальшивые интернет-ресурсы для кражи персональных и банковских данных пользователей.

В случае, если вы оставили данные своей карты на поддельном сайте, немедленно свяжитесь с банком и попросите заблокировать карту или счет сказал Щербаченко

Он также посоветовал после блокировки карты сменить пароли от всех сервисов и приложений, используя сложные комбинации длиной 10–14 символов. И пароли надо регулярно обновлять.

Кроме того, при обнаружении подозрительных операций эксперт рекомендовал незамедлительно обратиться в банк с заявлением о несогласии с транзакцией и сообщить о хищении денежных средств в полицию.