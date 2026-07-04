Москва4 июлВести.Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко рекомендовал немедленно заблокировать банковскую карту, если ее данные были введены на поддельном сайте. Об этом он рассказал в беседе с NEWS.ru.
По словам эксперта, мошенники активно используют фальшивые интернет-ресурсы для кражи персональных и банковских данных пользователей.
В случае, если вы оставили данные своей карты на поддельном сайте, немедленно свяжитесь с банком и попросите заблокировать карту или счетсказал Щербаченко
Он также посоветовал после блокировки карты сменить пароли от всех сервисов и приложений, используя сложные комбинации длиной 10–14 символов. И пароли надо регулярно обновлять.
Кроме того, при обнаружении подозрительных операций эксперт рекомендовал незамедлительно обратиться в банк с заявлением о несогласии с транзакцией и сообщить о хищении денежных средств в полицию.