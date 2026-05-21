Москва21 мая Вести.Необходимо выполнить четыре шага, если финансовая организация заблокировала банковскую карту за подозрительный перевод. Об этом заявил эксперт проекта Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Министерства финансов России "Моифинансы.рф" Дмитрий Модель.

В беседе с KP.RU эксперт посоветовал прежде всего не паниковать. Он объяснил, что деньги не пропали, банк поставил платеж на паузу, чтобы проверить, не под влиянием ли мошенников был осуществлен перевод.

После этого, отметил Модель, необходимо позвонить в банк и спросить, по какой причине перевод был заблокирован. Далее нужно собрать документы, доказывающие непричастность к мошенничеству, сказал эксперт. По его словам, это может быть договор купли-продажи, чек, скриншот переписки с получателем денег или справка.

Четвертый шаг подразумевает повтор перевода денежных средств, уточнил Модель.